A la Une . Cinq jours pour rendre hommage à Toussaint Louverture et réfléchir à la place de l’esclavage

A l’occasion du 220e anniversaire de la mort du héros de la révolution haïtienne, l’association Kartié Lib’ propose un colloque de cinq jours autour de la mémoire de l’esclavage. Si des hommages seront rendus au grand homme, historiens et expert de la question mémorielle vont plancher sur la place de l’esclavage et sa mémoire dans les musées. Par La rédaction - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 22:35

La date de la mort dans une cellule du fort de Joux (Doubs) se doit d’être célébrée, c’est ce qu’affirme Marie-Lyne Champigneul, présidente de l’association Kartié lib. “Cela nous permettra également de faire écho à l’actualité d’Haïti et de parler de la situation dans le pays”, précise-t-elle.



Après le temps de célébration ce mercredi viendra celui des conférences sur la personne de Toussaint Louverture. “C’est notre Louverture Day", précise Ali Moussa Yve, le président de l’association Afrospective, également chercheur. “Nous allons pouvoir aborder l’impact de la révolution haïtienne jusqu’à l’île Bourbon”, ajoute-t-il.



Les 14, 15 et 16 avril seront ensuite concentrés sur des tables rondes et des débats autour de la place de l’esclavage dans les musées. “Nous n’avons toujours pas de lieu dédié à La Réunion”, se désespère l’historien Prosper Eve. “Des efforts sont faits à Villèle pour remettre au centre les esclaves du domaine, mais nous essayons encore trop de présenter les faits à travers les objets et la vie du maître”, précise l’historien.



Les échanges se tiendront dans un premier temps dans l’auditorium de la médiathèque Auguste Lacaussade à Saint-André, puis le dimanche au centre Ismaël Aboudou.