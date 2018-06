Cinq bonnes raisons de voler sur Air Austral !

Entre La Réunion et la métropole, les compagnies aériennes s'accroissent mais ne se ressemblent pas.



Si la pionnière Air France garde le monopole avec deux (voire trois) rotations par jour, d’autres comme Air Austral, XL, Corsair, French Blue tentent de s’emparer des parts de marché restantes.



En mouvement trois à quatre fois dans l’année, je me plie aux obligations de ces diverses enseignes. Orly, Charles de Gaulle, Marseille, Toulouse, Roland Garros ces lieux de départ et d’arrivée restent les mêmes et puis un jour, il y a des détails qui vous dirigent vers une compagnie exclusivement. Celle d’Air Austral arrive en tête.



Voici les cinq bonnes raisons de voler sur la compagnie régionale :



1) Dès que je pose un pied dans l’avion d’Air Austral, je suis déjà à La Réunion. L’ambiance musicale est au diapason. Le personnel est de « chez nous ». Quoique leur uniforme ce n’est pas encore ça. Même si le gris souris est passe-partout et est assorti à l’agencement de la cuisine, je trouve que la couleur ne leur va pas au teint… Il y aurait bien un styliste local qui pourrait imaginer un bel ensemble aux couleurs de La Réunion ? Des tailleurs, des ensembles élégants réalisés dans un vert-marin (ou basque) pourquoi pas un bleu outre-mer ? Le personnel fait bien le job… Si dans d’autres avions, il n’est pas très regardant sur le comportement de certains passagers, celui d’Air Austral est assez strict sur la fermeture de hublot jusqu’au service du petit-déjeuner ! Ah, il manque peut-être un petit truc : j’apprécie par-dessus tout le badge « sécurité » sur le revers de veste du steward. Je ne sais pas pourquoi, lorsque je vois ce badge je suis rassurée !



2) L’écran devant moi est un peu plus grand que celle d’une tablette tactile. Une palette de films, de musique (même locale), des jeux, la presse, des séries tv, m’attend pour la durée du vol. J’aimerais bien qu’il y ait une catégorie de films bollywoodien, j’adooorrre Shahrukh khan !



3) Le menu ! Ah voilà quelque chose d’important. Je retrouve sur mon plateau un plat aux saveurs de l’île « voulez-vous un peu de piment ? », c’est bien la première fois de ma vie que la question m’est posée à 10 000 mètres d’altitude. Je suis à mon quarantième ? cinquantième voyage ? Et je décide que je mangerai dorénavant la même portion proposée dans les cieux. Ce qui allégerait ma silhouette. J’attends un rougail de morue en quittant La Réunion !



4) Il y a un truc que j’aime bien chez Air Austral, c’est le jeu de lumière tamisée qui annonce le départ imminent. Une invitation à la « zen attitude » ? Et la cerise sur le gâteau : c’est le commandant Bénard… (je ne me souviens plus de son prénom) avec Bénard, soyez rassurés chers passagers du vol Air Austral, aucune turbulence dans les cieux. Avec le commandant Bénard (un nom bien de chez nous) tout est sous contrôle… et une arrivée avec dix minutes d’avance : c'excellent pour le cerveau des passagers !



5) Le tarif reste attractif : 640 euros le billet sur internet (bon à savoir ne pas voyager en juillet-août et décembre, le tarif flambe mais il faut bien qu’ils gagnent leur vie ! ).





Voilà « pour les détails qui comptent lors d’un vol entre La Réunion et la métropole ». À bon entendeur !