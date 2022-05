Rubrique sponsorisée Cinq Saint-Paulois champions de Muay Thaï au Championnat National de FSASPTT-AFMT à Paris

Par Ville de Saint Paul - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 21:24

Durant le week-end du 21 au 22 mai 2022, c’est à Paris que dix Saint-Paulois ont participé au Championnat National de la Fédération Sportive des Associations Sportives des Postes, Télégraphes et Téléphones (FSASPTT) d’Académie Française de Muay Thaï (AFMT), à la conquête de titres.

Une belle réussite car cinq d’entre eux sont revenus titrés :

DESRUISSEAUX Maireen (Phoenix Andoche Muaythai Clan) Championne National Juniors -48 Kg

IBAR Darren (Boxing Club de l’Ouest), Vice Champion National Cadets -63 Kg

POININ-COULIN Nathan (Phoenix Andoche Muaythai Clan) Vice Champion National Juniors – 57 Kg

AURE Sébastien (Phoenix Andoche Muaythai Clan) Vice Champion National Séniors -54

LAMY Jeff (Phoenix Andoche Muaythai Clan) Vice Champion National Séniors – 63,5 Kg La Ville de Saint-Paul, labellisée “Ville Active et Sportive” et “Terre de jeux” adresse ses félicitations aux champions, ainsi qu’à leurs coachs et au staff qui les accompagne.

Saint-Paul fière de ses champions !