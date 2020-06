Revenir à la Rubrique CINOR Cinor: nouveau dispositif d'inscription pour la carte de transport La nouvelle rentrée scolaire 2020-21 se prépare déjà du côté de la Cinor. Notamment pour les 14 000 scolaires utilisateurs des bus du territoire du Nord.





La Cinor informe ainsi ses administrés que s'agissant de la délivrance des cartes scolaires 2020-2021, et compte-tenu du dispositif de sécurisation contre le covid 19 mis en place au sein de ses locaux, exceptionnellement ces cartes seront cette année renouvelées automatiquement et transmises par voie postale.



Pour les nouveaux usagers, un formulaire est téléchargeable sur l'espace « mobilités » du site de la collectivité : www.cinor.fr

Seuls cas dérogatoires : les écoliers entrant en petite section et les élèves passant du collège au lycée.



Les inscriptions pour ces cas précis seront ainsi acceptées au siège de la Communauté, route de de la Rivière des Pluies, à l’entrée Est du chef-lieu.



Compte-tenu du contexte de sécurité sanitaire actuel, il s'agit pour la Cinor de limiter les déplacements au sein des locaux de la collectivité.



Les modalités d'inscriptions







Les élèves sont tenus de remplir une fiche d’inscription récapitulant les coordonnées des parents, l’arrêt de bus concerné et l’établissement scolaire fréquenté par l’élève.



La demande doit être dûment remplie et devra être visée par le responsable de l’élève avec un ensemble de pièces à joindre (*).



Cette année donc, ces cartes de transport sont imprimées et transmises directement aux élèves dans leurs établissements au cours de la nouvelle année scolaire. Les futurs lycéens recevront par la poste leur carte de transport scolaire.



115 accompagnateurs sont affectés sur les circuits de transport scolaire pour permettre d’assurer la sécurité des élèves transportés du point d’arrêt proche du domicile des parents, vers les écoles de maternelle et de primaire et vice-versa.



Pour rappel, à l'occasion de cette rentrée scolaire 2020-2021 programmée le 17 août, ce seront encore plus de 14 000 élèves du territoire du Nord qui seront transportés gratuitement chaque jour par la Cinor dont 1 500 élèves pour le réseau urbain «Citalis» et 12 500 élèves pour le réseau scolaire.



Coût de ces services spéciaux de transports scolaires : plus de 7 millions d’euros en 2019.





Les pièces à joindre: - Un justificatif d’adresse (eau ou électricité, CAF, ou impôts).

- Une copie du certificat de scolarité (ou apposer sur ce formulaire le cachet de l’établissement)

- Une photo d’identité de l’élève au verso de laquelle figureront le nom et le prénom.

- Une photo d’identité pour chaque personne habilitée à déposer et à récupérer l’enfant à l’arrêt (école maternelle et élémentaire).

- Une photocopie du livret de famille,

- Un justificatif d’adresse du correspondant pour les élèves scolarisés dans un établissement de l’Ouest ou du Sud.



​ + D'INFOS: Tél: 0262 92 49 35 (Direction des Transports Scolaires)- Mel: transport@cinor.org- www.cinor.fr







