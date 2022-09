Revenir à la Rubrique CINOR Cinor, Terre de tournage





L’objectif de cette visite est de promouvoir l’image de la Réunion sur un plan international, valoriser les atouts économiques du territoire dans les filières de l’audiovisuel et du numérique. Ces partenariats stratégiques entre les professionnels locaux et internationaux favoriseront inéluctablement la fréquence des tournages sur l’île. Dans le cadre de ses missions de promotion du territoire, NEXA, l’Agence Régionale de développement, d’investissement et d’innovation de la Réunion, en partenariat avec le Conseil Régional de la Réunion, Agence de Film Réunion et la FRT a organisé ce jeudi 30 septembre des visites sur des lieux culturels et sportifs du territoire Nord.Reçus par une délégation d’élues menées par Madame Nadine GIRONCEL DAMOUR, conseillère régionale déléguée à l’industrie de l’image, du cinéma et de l’audiovisuel, les producteurs et réalisateurs présents ont pu découvrir le Mémorial Edmond Albius avec une visite guidée par Paul CANAGUY, président de l’association HistoRUN. Ensuite, les invités se sont rendus sur le site du SEVI (Stades en eaux vives). Cet équipement de la CINOR est unique dans la zone. Labélisé « Terre de jeux 2024 », il est reconnu mondialement parmi les athlètes de la discipline comme le lieu parfait pour préparer pendant l’hiver de l’hémisphère nord les compétitions débutant au printemps.L’objectif de cette visite est de promouvoir l’image de la Réunion sur un plan international, valoriser les atouts économiques du territoire dans les filières de l’audiovisuel et du numérique. Ces partenariats stratégiques entre les professionnels locaux et internationaux favoriseront inéluctablement la fréquence des tournages sur l’île.





