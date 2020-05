Rubrique sponsorisée Cinor : Retour aux horaires habituels pour le transport des lycéens et collégiens

A compter du mardi 2 juin, les transports scolaires du réseau seront de nouveau rétablis aux fréquences et horaires habituels. Cette décision de la Cinor fait suite à l’annonce par l’Etat du retour des élèves dans les lycées et collèges ( 4e et de 3e), exceptions faites des lycées du Verger et de la Montagne. Par CINOR - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 15:53 | Lu 96 fois

Ces deux établissements adopteront en effet des horaires “à la carte”, en relation avec les transporteurs, du fait de la mise en place de sorties anticipées.



De fait, les élèves concernés sont priés de se rapprocher de leur lycée respectif pour de plus amples renseignements.



Pour sa part, en lien avec ses compétences en matière de transports et de déplacements, la Cinor continue de veiller à assurer au mieux sa mission en direction des élèves.



"Nous appelons les lycéens et collégiens à respecter les gestes barrières et les règles de distanciations sociales", explique la Cinor, qui rappelle que le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans.



"Le transporteur peut même être amené à refuser l'accès à tout contrevenant".



La Cinor insiste sur l’importance que revêt la sécurité sanitaire des élèves du territoire et l’attention particulière requise pour limiter la propagation de ce virus dans le respect des règles en vigueur.



Maintien des mesures de sécurité par les transporteurs La Cinor continue donc de jouer son rôle d’accompagnement auprès de l’ensemble des acteurs (transporteurs, accompagnateurs de bus et parents) dans un cadre garantissant le transport des écoliers et collégiens (6e et 5e) du territoire en toute sécurité. Et ce depuis le 11 mai, date de fin de la phase de confinement.



Pour rappel, plusieurs mesures ont été imposées par la collectivité auprès des transporteurs, à savoir:

- désinfection régulière du car conformément aux dispositions nationales

- respect du principe de placement des élèves un siège sur deux en tenant compte que la première rangée près de la porte avant et celle située derrière le conducteur ne seront pas utilisées,

- mise en place d’une deuxième rotation si l’effectif à transporter ne le permet pas dans les conditions sanitaires préconisées, et ce même avec du retard,

- interdiction de l’utilisation de la climatisation -les systèmes de ventilation étant vecteurs du virus- et d’utilisation des véhicules avec vitres tropicalisées garantie d’une aération naturelle

- organisation obligatoire d’une descente des élèves uniquement par l’arrière du car (comme en transport urbain) pour limiter les contacts avec le conducteur



La Direction des Transports de la Cinor se tient à la disposition des parents pour leur apporter toutes les informations jugées utiles pour une bonne rentrée de tous

(Tel : 0262 92 49 35- Mèl : transport@cinor.org).