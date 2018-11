Cinor: Reprise totale des collectes des déchets et encombrants

Les passages des camions collecteurs sont prévus de 3h à 7h.



Pour l'habitat collectif, les bacs sont à sortir à partir de 5h.



Cette collecte concerne tous les déchets et contenants : encombrants et végétaux, bac gris, bac jaune.



Merci de sortir vos déchets ou votre bac, en respectant la date indiquée sur votre calendrier de collecte, peu de temps avant le passage du camion collecteur et de rentrer vos contenants juste après la collecte.



En outre , toutes nos déchetteries du territoire Nord restent ouvertes.



La Cinor vous remercie de votre compréhension.



Contacts : 0262 92 49 00- 0262 924 924- contact@cinor.org