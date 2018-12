<<< RETOUR CINOR

Cinor : Ouverture de l'enquête publique du projet de transport par câble CINOR La Cinor entend concrétiser la création d’une (première) ligne de transport collectif urbain par câble aérien entre les secteurs Chaudron – Moufia – Bois de Nèfles, à Saint-Denis. Avant cela, elle devra satisfaire à l'enquête publique dédié à cet aménagement qui vient de débuter le 3 décembre 2018. Le grand public est invité à donner son avis.



Cette enquête unique est organisée en application des codes de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des transports et de l'environnement et sera ouverte pendant trente-deux jours consécutifs du 3 décembre 2018 au 3 janvier 2019 inclus, sur le territoire de Saint-Denis.



Le public peut en prendre connaissance aux jours et heures d'ouverture des bureaux et consigner ses observations sur le registre d’enquête unique ouvert à cet effet .

Il peut également les adresser par écrit au siège de l'enquête à la mairie de Saint-Denis (adresse : Hôtel de Ville – 97400 Saint-Denis) ou à l’adresse électronique suivante :enquete-publique@reunion.pref.gouv.fr



S'agissant des observations formulées par voie postale , elles sont annexées au registre d’enquête tenu à disposition au siège de l’enquête.





Un commissaire enquêteur vous accueille Cette enquête prend en compte la déclaration d’utilité publique avec étude d’impact des acquisitions et travaux nécessaires, la cessibilité des terrains nécessaires pour la réalisation des travaux, l’établissement des servitudes d’utilité publique de survol, ainsi que des passage et implantations de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité.



Un commissaire enquêteur est désigné pour piloter cette enquête publique, à charge pour lui de recevoir les personnes et recueillir les observations du public aux jours et heures indiqués, tant à la mairie de Saint-Denis qu'au sein des mairies annexes des quartiers impactés par le projet.



Il reviendra par la suite au commissaire-enquêteur de formulera son avis dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l'enquête.



Le projet de transport par câble prévoit également des opérations dites « connexes »:

Il s’agit d’opérations également portées par CINOR qui font l’objet d’un marché de réalisation distinct du marché principal. Ces opérations sont également présentées dans la présente étude d’impact.



Il s’agit de l’aménagement au droit des stations Bancoul et Bois -de-Nèfles, de parkings relais P+R accompagnés de pôles d’échanges bus et, au niveau de la station Campus, d'aménagements nécessaires à l’accessibilité et la sécurité des usagers autour de la station.





S'informer sur le projet Des informations sur le projet sont disponibles : sur support papier, en mairie, siège de l'enquête, sur le site internet de la CINOR à l’adresse «https://telepherique-urbain.cinor.org/», sur le site internet de la préfecture , www.reunion.pref.gouv.fr sous la rubrique : « Accueil > Publications > Environnement et urbanisme ».



Il est également consultable sur un poste informatique, en préfecture - DRECV - bureau du cadre de vie (BCV) sur rendez-vous en téléphonant au 0262-40-77-67 aux jours et heures habituels d’ouverture du bureau.



Ces infos peuvent également être fournies par la CINOR, en s'adressant au 3, rue de la Solidarité, CS 61025 97495 Sainte-Clotilde Cedex



5 stations, du Chaudron jusqu'à Bois de Nèfles



Le périmètre de réalisation, dans le secteur du Chaudron, comprend la station ainsi que l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal associé.



Le projet comporte cinq stations qui relient les secteurs du Chaudron au secteur de Bois-de-Nèfles sur la base des caractéristiques suivantes :

- Longueur : environ 2,7 k

- Dénivelé : environ 270 m

- Nombre de pylônes : 26

- Type de véhicules : cabines 10 places assises

- Temps de parcours : 14 mn

- Débit nominal : 1000 passagers par heure et par direction sur le tronçon le plus chargé.



+ d'infos sur : https///telepherique-urbain.cinor.org Pour rappel, l'opération est réalisée principalement via la mise en œuvre d'un marché global de performances associant conception-réalisation-exploitation-maintenance (dit le marché principal) dont le titulaire est le groupement FILAO.

