Cinor: Les bacs marrons attendus d'ici 2023 à Ste-Marie et Ste-Suzanne

Pour son dernier conseil communautaire de l'année, la Cinor a délocalisé ce jeudi la séance à la salle polyvalente de l'ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis. Plus d'une cinquantaine de rapports présentés dont de nombreux dossiers consacrés à la thématique du développement durable. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 18:26 | Lu 195 fois

Cette séance, la cinquième de l'année et qui intervient après le vote du budget, a débuté par une minute de silence pour deux agents de la collectivité. Le président de la Cinor, Maurice Gironcel, est ensuite revenu sur la démarche entreprise par la Cinor sur la question des déchets. Des échanges ont été entrepris ces dernières semaines avec les quatre autres intercommunalités de l'île (Casud, Cirest, Civis et TCO) mais aussi avec les syndicats mixtes ILEVA et Sydne.



Un sujet déjà présenté en commission environnement et développement "et qui fera l'objet d'une commission spéciale dès la rentrée", indique Maurice Gironcel. Toujours sur cette thématique, les élus communautaires ont par ailleurs approuvé le plan de financement des projets de gestion et de valorisation des déchets ménagers de la Cinor.





Déchets: 23,5 millions mis sur la table





Un plan de près de 23,5 millions d'euros qui prévoit la création d'une nouvelle recyclerie à Bagatelle (sur le principe de la déchèterie inversée), la réalisation d'un nouveau centre de transit des déchets à St-Denis, un renforcement de la communication sur la gestion des déchets mais aussi des dotations de contenants pour le tri des emballages. L'acquisition de nouveaux contenants pour la collecte séparation des biodéchets a également été actée pour la commune de Saint-Denis dès l'an prochain. Les communes de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne suivront en 2023.



La question de l'eau potable a également été abordée lors de ce conseil. L'intercommunalité engagera ainsi des procédures administratives sur les captages ou forages d'eau aussi bien à Sainte-Marie (Les Cafés, La Découverte, Le Verger, La Rivière des Pluies, captage Bernica, captage Bassin Bleu et captage de la Ravine Charpentier) qu'à Sainte-Suzanne (Bras Douyère et Bassin Pilon).





