La grande Une Cinor : Le premier pylône du téléphérique dressé

C’est un grand jour pour la future ligne du téléphérique dionysien reliant les quartiers du Chaudron et Bois de Nèfles. Une visite de ce chantier a été organisée ce lundi par la Cinor, maître d’ouvrage de ce projet, en présence notamment de la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts, des représentants de la Région, du Feder et autres financeurs. Une visite marquée par le levage du premier des 26 pylônes du tracé de cette première ligne du téléphérique urbain à Bois de Nèfles, sur le site d'accueil de la future gare. Par Samuel Irlepenne - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 11:02 | Lu 803 fois

St-Denis: Pose de la première pierre du premier téléphérique public d'Outre-mer

Cette première ligne, Chaudron / Moufia / Bois-de-Nèfles sera connectée au réseau de transport Citalis existant, qui transporte déjà plus de 21 millions de voyageurs annuel. Elle tient également compte du futur projet de réseau ferroviaire qui desservira les trois communes de la Cinor et où des discussions sont en cours pour un tracé allant de Saint-Benoît à Saint-Denis.



Pour le reste, cette ligne du téléphérique s’inscrit dans le projet de Réseau Intégré de Transport Moderne, porté par la mairie de Saint-Denis (RITMO), qui comprend la création d’un réseau de cinq lignes téléportées desservant plusieurs quartiers des hauts et les mi-pentes en restant connecté au réseau du TCSP du centre-ville.



"La livraison de ce téléphérique Bois-de-Nèfles / Moufia / Chaudron est prévue pour le milieu d'année 2021", indique Mickaël Nacivet, chef de projet téléphérique pour la Cinor, précisant que la ligne de 2,7 km a pour but de relier ces quartiers via une centralité. "Les cabines vont passer toutes les 36 secondes en station, il n'y aura pas de temps d'attente", assure-t-il."Et ensuite, le temps de parcours sera garanti toutes les 3 minutes avant d'arriver à une nouvelle station".



La station de Bois-de-Nèfles est aujourd'hui la plus aboutie. Il reste encore à finaliser quatre autres stations (les terrassements et les fondations ont déjà été engagés) et la construction des 25 autres pylônes. Temps fort ce lundi lors de la visite de chantier du téléphérique urbain de la Cinor. Le premier des 26 pylônes du tracé de la première ligne a été levé à Bois-de-Nèfles, sur le site d'accueil de la future gare. Une opération précédée d'une visite des chantiers des cinq futures gares.Cette première ligne, Chaudron / Moufia / Bois-de-Nèfles sera connectée au réseau de transport Citalis existant, qui transporte déjà plus de 21 millions de voyageurs annuel. Elle tient également compte du futur projet de réseau ferroviaire qui desservira les trois communes de la Cinor et où des discussions sont en cours pour un tracé allant de Saint-Benoît à Saint-Denis.Pour le reste, cette ligne du téléphérique s’inscrit dans le projet de Réseau Intégré de Transport Moderne, porté par la mairie de Saint-Denis (RITMO), qui comprend la création d’un réseau de cinq lignes téléportées desservant plusieurs quartiers des hauts et les mi-pentes en restant connecté au réseau du TCSP du centre-ville."La livraison de ce téléphérique Bois-de-Nèfles / Moufia / Chaudron est prévue pour le milieu d'année 2021", indique Mickaël Nacivet, chef de projet téléphérique pour la Cinor, précisant que la ligne de 2,7 km a pour but de relier ces quartiers via une centralité. "Les cabines vont passer toutes les 36 secondes en station, il n'y aura pas de temps d'attente", assure-t-il."Et ensuite, le temps de parcours sera garanti toutes les 3 minutes avant d'arriver à une nouvelle station".La station de Bois-de-Nèfles est aujourd'hui la plus aboutie. Il reste encore à finaliser quatre autres stations (les terrassements et les fondations ont déjà été engagés) et la construction des 25 autres pylônes.







Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité