A la Une .. Cinor: Début de la campagne de stérilisation des chiens et chats La campagne de stérilisation des chiens et chats sur le territoire de la Cinor a démarré. Les propriétaires d'animaux peuvent commencer à rendre prendez-vous. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 19:20 | Lu 135 fois

Le Dispensaire/Centre de stérilisation de la SPA Réunion accueille ainsi les personnes propriétaires de chats ou chiens non-imposables du territoire dans le cadre du programme de stérilisation des chiennes et chattes (uniquement) initié par la Cinor.



Ainsi, tous les administrés non-imposable et résidant sur l'une des trois communes membres (Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne) peuvent faire stériliser et identifier gratuitement jusqu'à un animal et demi (Femelle) par an par l'équipe du Dispensaire de la SPA Réunion



Les propriétaires devront se munir d'une photocopie de son avis de non-imposition de l'année précédente, d'une photocopie (recto/verso) de votre carte d'identité et d'une photocopie de justificatif de domicile (Eau, Électricité ou France Télécom).



Pour les ménages dionysiens, l'accueil au dispensaire de SPA Réunion (situé au 26 chemin des Écoliers, Moufia, 97490 Sainte Clotilde) s'opère sur rendez-vous au 0692 67 02 37 ou au 0262 41 50 44



Pour les administrés des communes de Sainte Marie et Sainte Suzanne, il convient de contacter le 0800 315 316.



