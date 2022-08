A la Une .. Cinéma : Un casting géant pour trouver les jeunes talents réunionnais

La 1ère édition des P’tits as du Casting à La Réunion va se dérouler du 9 au 11 septembre. Celui-ci a pour objectif de repérer les jeunes talents réunionnais entre 10 et 14 ans qui rêvent d’une carrière dans le théâtre ou le cinéma. Les gagnants auront droit à un voyage à Paris pour la finale et surtout une année accompagnée par un agent artistique. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 8 Août 2022 à 09:08

Le communiqué : Votre enfant a entre 10 et 14 ans et rêve de devenir acteur/actrice ? La 1ère édition des P’tits as du Casting à La Réunion, qui se déroulera à Saint-Denis, est faite pour lui/elle !

Pendant 3 jours, du 9 au 11 septembre 2022, il/elle pourra être encadré(e) par des professionnel(le)s du cinéma et du théâtre (directeur/trice de casting, metteur(e) en scène, comédien(ne) etc.) afin de le/la préparer à passer un véritable casting « face caméra ». À l’issue de ces 3 jours, un Jury régional composé des plus grands noms de la télévision et du cinéma réunionnais désignera les grands gagnants. Les deux lauréats auront la chance de partir en métropole afin d’assister à la « grande finale » qui se déroulera à l’occasion du Festival Écran Jeunesse de Luchon, du 3 au 5 février 2023.

Les primés de cette grande finale seront alors pris en main, pendant 1 an, par un agent artistique qui se chargera de les inscrire à des castings et de lancer ces « jeunes pousses » dans le grand monde du tournage.

Ce projet est né de l’ambition commune du Conseil Régional de La Réunion, de la DAC de La Réunion, de l’Académie de La Réunion, de Réunion la 1ère et du Festival Écran Jeunesse de promouvoir la filière audiovisuelle réunionnaise et de mettre en lumière de jeunes talents péi. Aussi s’inscrit-il dans un objectif partagé d’accès de toutes et tous à la culture.

Conditions de participation : • Quand ? Du 9 au 11 septembre 2022 • Où ? À Saint-Denis – Au Moca – domaine de Montgaillard / Au siège de Réunion la 1ère • Qui ? Les enfants de 10 à 14 ans • Comment : En ligne, via ce lien d’inscription : https://site.evenium.net/petitsasducasting Combien ? 16€ / enfant.



Pour en savoir plus sur le Festival Écran Jeunesse / Les étapes des P’tits as du Casting :



Pour plus d’informations, merci de contacter : pauline@unionfrancophone.com



