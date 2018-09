A la Une .. Cinéma: Les paysages de La Réunion au coeur d'une intrigue policière





"C'est l'histoire de Bruno, fils d’un riche propriétaire terrien, retrouvé mort au fond d’un ravin à La Réunion. Juliette Gentil, officier de police judiciaire sur l'île, est chargée de l’enquête sous la responsabilité d'un jeune enquêteur : Zac Bellême, fraîchement débarqué de métropole.



Pour Zac, c'est la découverte d'une île qui lui est totalement inconnue. Au fil de leurs investigations, les deux enquêteurs découvrent que planent sur cette mort les fantômes de l'esclavage, la quête aux trésors d'anciens navires pirates et que le surnaturel se mêle à la réalité.

Le film, qui mêle faits historiques et réalité, est teinté de mysticisme. Un scénario précis grâce à son auteur d'origine réunionnaise, Sandro Agénor (fils d'une écrivaine), se veut "soucieux de la réalité historique". Les personnages particulièrement affirmés, évolueront dans des paysages typiques connus et moins connus de La Réunion.



Le tournage, qui a commencé aujourd'hui à Saint-Paul, durera jusqu'au 9 octobre. Ce jeudi, l'équipe sera au Maïdo. Le tournage se poursuivra le vendredi 14 septembre à Saint-Denis, aux alentours de la clinique pour 2 jours de tournage. Depuis ce mercredi matin, l'île de La Réunion est au coeur d'une production de France 3 intitulée "La malédiction de la buse". Il s'agit d'une production mettant en scène Catherine Jacob et Ambroise Michel dans les principaux rôles.





