Culture Cinéma : La 11e édition du Festival "Echos" aura lieu du 14 au 28 avril 2023 à St-Pierre

Les CEMÉA Réunion et la Ville de Saint-Pierre, en partenariat avec la DAAC/Rectorat organisent le festival Échos, qui aura lieu du 14 au 28 avril 2023, à Saint-Pierre. Après une soirée d'ouverture, place à deux semaines de festival à destination des scolaires et du grand public qui sont attendus sur les quatre sites de Moulin à Café, Médiathèque, Centre Culturel Lucet Langenier et Cité des Métiers pour des temps d'échange et de débat autour d'une programmation riche et diversifiée. Par NP - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 11:07

Le communiqué :



La première semaine, écoliers & collégiens (en journée), lycéens et tout public (en soirée), et la seconde semaine, lycéens et tout public (en journée) sont attendus pour partager un moment de convivialité et d’échanges/débats autour des courts, moyens et longs métrages que propose une programmation riche et diversifiée.



Plusieurs temps forts :



Vendredi 14 avril 2023

Soirée d’ouverture à partir de 18h au Cinéma Moulin à Café



Mercredi 19 avril 2023

Kozpoudi* à partir de 13h30 au Cinéma Moulin à Café



*Les Kozpoudi sont un espace de discussion et d’échange informel autour d’une thématique donnée. Cette année, c’est le thème des Accueils Collectifs de Mineurs qui a été retenu.



Les Échos du Festival du Film d’Éducation à La Réunion sont issus du Festival International du Film d’Éducation qui se déroule à Évreux au mois de décembre. La particularité de ce festival de cinéma est de proposer des films traitant de sujets de société et a pour objectif de rassembler différents acteurs de l’éducation : enseignants, animateurs, parents, enfants, étudiants, associations...



Les films proposés racontent des histoires d’éducation, qui font écho à nos préoccupations les plus actuelles. Ils nous montrent, à partir d’une action organisée et intentionnelle, d’un événement ou d’une rencontre, des parcours de vie choisis ou subis, des situations de transmission, d’initiation ou d’apprentissage, des périodes de ruptures, dans un cheminement qui transforme un ou des personnages, et fait qu’ils ne sont plus les mêmes à la fin. Ces films peuvent prendre plusieurs formes (fiction, documentaire, animation, court, moyen ou long métrage...).



➔ Le 14 avril, séances scolaires et tout public

➔ Le 15 avril, séance tout public

➔ Du 17 au 21 avril, séances scolaires et tout public

➔ Du 24 au 28 avril, séance tout public/lycéens/étudiants



QUI SOMMES-NOUS ?



Les Ceméa (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active) sont un mouvement de personnes engagées dans des pratiques autour des valeurs et des principes de l’Éducation Nouvelle et des méthodes d’éducation active, pour transformer les milieux et les institutions par la mise en action des individus.



Les Ceméa enrichissent leurs actions à partir d’espaces de recherche et de rencontres articulés avec l’organisation de manifestations publiques et, les prolongent à travers des publications écrites ou audiovisuelles, outils de développement, de réflexion et d’innovation. Association éducative complémentaire de l’enseignement public, les Ceméa sont reconnus d’utilité publique depuis 1966.



