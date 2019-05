Le GIP-SAP Réunion, en partenariat avec les Caisses réunionnaises de retraites, ont organisé un ciné-débat autour du film "Chamboultout" concernant les Aidants, dimanche 5 mai 2019.



A l'occasion de la sortie de ce film à La Réunion, plus de 450 aidants et des professionnels sont venus assister à la projection au ciné Cambaie.



Les aidants on pu s’exprimer sur leur situation et ont évoqué des actions du GIPSAP notamment le café des aidants qui leur ont permis de rencontrer et d’échanger avec d’autres aidants et des professionnels.