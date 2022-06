Communiqué Ciné débat - Ces mères veilleuses

Comment vivre une relation mère-enfant paisible quand la maladie s'incruste et menace l’avenir ? C’est le sujet du ciné-débat proposé par ADJ 974 lors de deux soirées, les 3 et 17 juin prochain avec la diffusion du documentaire de Vanessa GAUTHIER “Les mères veilleuses”. L’occasion pour les familles touchées par le diabète de type 1 d'échanger dans une perspective positive et bienveillante Par N.P - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 10:18

Le communiqué :



Nombreuses sont les familles qui connaissent ou ont connu la maladie durant la crise sanitaire que nous traversons. Lorsqu’elle frappe les plus jeunes et que leurs parents se demandent s’ils ne vont pas voir partir leurs enfants avant eux-mêmes, les questionnements s’accumulent. Dans cette angoisse permanente, maintenir une relation parent-enfant qui ne soit pas anxiogène peut relever du défi. Le dialogue et l’échange avec des personnes qui ont vécu la même situation constitue une vraie bouée de sauvetage. C’est le but de ces deux soirées organisées par ADJ 974. “Nous voulons rassembler des personnes autour de ce documentaire pour échanger. L’intrusion de la maladie dans la relation à nos enfants est quelque chose que je vis personnellement. Quand c’est pour la vie, savoir qu’il y a d’autres personnes pour écouter, aider et accompagner, est nécessaire, voire vital. C’est une de mes missions en tant que présidente” explique Edwige LE GAC, mère de deux enfants atteints de maladie chronique. Ces deux soirées débats se posent dans un cadre qui n’écarte pas le monde médical, au contraire. L’objectif est de permettre aussi aux acteurs du soin de prendre part aux échanges et à la reconstruction de la relation parent-enfant. “Lorsque nous accompagnons les familles, nous tentons de rendre audible les messages des soignants. Il arrive que les parents rejettent les informations des institutions par transfert du rejet de la maladie. “ analyse Edwige LE GAC. “Les deux ciné débats sont ouverts à tous et ne sont pas réservés aux seuls adhérents d’ADJ 974. Nous considérons avoir une mission de service public, il nous paraissait évident d’ouvrir ces deux soirées à tout le monde.”



Une première projection a eu lieu vendredi 3 juin au Creps de St Denis. Ce moment fût riche en émotions et les échanges enrichissants. Le film met en lumière le quotidien des parents d’enfants diabétiques, sujet parfois difficile à aborder avec l’entourage.



O. témoigne : “Le reportage m'a beaucoup fait sourire, j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a le plus marqué c'est le fait de parler de tout ce qui a autour du diabète. Très beau, très émouvant, ça rappelle beaucoup de choses”



Le film aborde également la force de résilience dont peuvent faire preuve les enfants. E. confie : "Très beau film, émouvant et touchant, ce qui m'a touché c'est que nos enfants sont bien plus forts que ce que l'on pense. Tout ce qu'ils ont pu traverser depuis la découverte de la maladie. Les enfants sont courageux.”



A. ajoute “le film m'a fait remonter des émotions. Le film nous montre à quel point nos enfants développent une force mentale incroyable, et je trouve que mon fils m'a fait grandir. On se dit pourquoi mon enfant et pourquoi pas moi ? On sait qu'on aura jamais la réponse, on doit l'accepter.”



S. explique que le film lui a rappelé à quel point la vie aujourd’hui est devenue plus facile : “avec le développement de la technologie ça nous permet d'être plus autonome. Depuis que j'ai la pompe c'est plus agréable à vivre avec mon diabète.” et qu’il est possible d’avoir une vie active “Je fais de la danse, du basket et être diabétique ne m'empêche pas de faire tout comme tout le monde”



F., une maman complète : “c'est une maladie dont il n'est pas facile de parler, notre fils n'en parle presque pas, il vit comme s' il n'était pas malade. Et ça fait plaisir de voir des jeunes accepter leur maladie”.



Un médecin déclare : “ce que j'ai trouvé hyper intéressant avec ce film, c'est la place de la fratrie. Hyper émouvant, l'espoir sur l'avenir donne suffisamment de force à nos enfants pour leur donner envie de s'aimer comme ils sont, d'aller vivre sa vie et d'avoir confiance. Il ne faut pas oublier de se faire confiance, les parents connaissent leurs enfants mieux que personne, ils ressentent les choses.” “Ce n'est pas le diabète qui caractérise mon enfant”