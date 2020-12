Société “Ciné Noël Orange” : Les artistes péi célèbrent la magie de Noël avec 200 marmailes de 1000 Sourires

C’est un Noël inoubliable qu’ont vécu plus de 200 petits saint-paulois, parrainés par l’association 1000 Sourires. Pour sa 255e opération, l’association a réuni des artistes péi, grâce au soutien des équipes d’Orange et du Multiplixe Ciné Cambaie à Saint-Paul. Un moment de joie et de partage que les enfants ne sont pas près d’oublier. Par . - Publié le Lundi 28 Décembre 2020 à 15:58 | Lu 134 fois

Arrivés à 9 heures au Multiplexe Ciné Cambaie, les marmailles parrainés par l’association ne se doutent pas une seconde du programme que leur a réservé Ibrahim Ingar, président de 1000 Sourires (depuis 2006). “Grâce à nos partenaires, à nos parrains et aux artistes que nous remercions, nous sommes heureux d’offrir un beau spectacle de Noël à ces enfants. Un cadeau d’autant plus précieux dans ce contexte de crise sanitaire”, confie Ibrahim Ingar.

Confortablement installés dans les fauteuils du cinéma, avec un petit-déjeuner à grignoter, les marmailles sont prêts à profiter du show, en compagnie du Père Noël, qui a fait un crochet au Multiplexe Ciné Cambaie.

Football Freestyle, artistes péi et cinéma Le spectacle démarre en grande pompe avec la prestation de la championne de France de Football freestyle, Sixtine de Mareschal. La jeune fille, âgée de 17 ans, a été invitée par l’association pour faire découvrir cette discipline encore peu connue aux marmailles de 1000 Sourires. Sa démonstration se termine sous les applaudissements des enfants.

Devant le grand écran du cinéma, c’est maintenant Soan, vainqueur de l'émission de “The Voice Kids” 2019, qui vient interpréter une chanson de Noël pour les enfants. Il est suivi par Clara, qui fait danser les marmailles avec son tout premier succès, “Kozman Demoun”. Puis c’est au tour de Mickaël Pouvin et de Jérôme Clerville de prendre le micro, pour interpréter leur titre “Près des étoiles”. Enfin, Thierry Jardinot, Marie-Alice Sinaman et Fabrice Abriel, tous les trois parrains de l’association 1000 Sourires, accueillent les derniers artistes à se produire lors de ce concert très privé pour les VIM (Very Important Marmailles) de l’association. Les enfants voient ainsi DJ Sebb, Abdoul, Lil-King et Junior débarquer pour achever de chauffer la salle. Tous debout, ils ont chanté et dansé avec les artistes.

Après le spectacle, la matinée de ces petits chanceux s’est terminée par la projection du film d’animation “Big Foot Family”.



A l’issue de cette matinée riche en émotions, les quelque 200 marmailles sont repartis avec 200 sourires en tranche papaye, accrochés aux lèvres.

