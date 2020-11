Ciné Collège, concours départemental du film scolaire, saison 2 : votez pour votre film préféré - 2020

Le 18 novembre 2019, le Département a présenté la seconde édition du concours départemental du film scolaire Ciné Collège.Cette opération sensibilise les élèves au langage cinématographique et leur donne l’opportunité d’acquérir et d’aiguiser un regard à la fois critique et esthétique, tout en étant accompagnés par des professionnels.Les élèves, avec leurs enseignants, conçoivent, écrivent et réalisent une vidéo numérique d’une durée maximale de 6 minutes (générique compris).Le sujet peut être traité aussi bien sous forme de fiction que de documentaire.Chaque collège dont l'inscription a été validée reçoit une subvention de 3 000 € pour la mise en place de son projet et dédiée à l’acquisition de consommables, à l’intervention et au soutien de prestataires de cinéma agréés par la DAAC, à la fabrication des décors, des costumes, aux déplacements, etc.Les vidéos sont mises en ligne sur le site internet du Département departement974.fr Le concours récompense les cinq premiers lauréats de prix, selon les modalités suivantes :1er prix : 3 000,00 €2ème prix : 2 000,00 €3ème prix : 1 500,00 €4ème prix : 1 000,00 €5ème prix : 500,00 €Prix du Public : GoodiesLes lots seront remis à l’occasion d’une cérémonie.(ouverture dans une autre page)Règlement du concours :