Ciné Collège 2019, 1er concours départemental du film scolaire : votez en ligne pour votre film préféré !

Présentation

Précisions

Les récompenses

Les 14 collèges participants (suite à un désistement) :

Thérésien Cadet

E. Adam de Villiers

L’Étang

Célimène Gaudieux

Mille Roches

Auguste Lacaussade

Deux Canons

Joseph Hubert

Elie Weisel (Chaudron)

Antoine Soubou

Bras Panon

Chemin Morin

Jules Reydellet

Ligne des Bambous

Règlement du concours :

Cette opération dédiée à la création audiovisuelle se veut être un nouveau levier de réussite. Elle sensibilise les élèves au langage cinématographique et leur donne l’opportunité d’acquérir et d’aiguiser un regard à la fois critique et esthétique, tout en étant accompagnés par des professionnels.Le lancement de ce concours a été fortement plébiscité, plus d’un collège sur trois a été demandeur, avant la fin de la date butoir !Le thème de l’édition 2019 est « Mon quartier, mon collège et moi ».Comme l’a précisé Marie-Lyne Soubadou, Vice-présidente en charge de l’Education « cette opération est une belle initiative qui valorisera la jeunesse réunionnaise. Ce concours porte sur le vivre ensemble, les quartiers, les collèges. Les jeunes ont carte blanche. Ils sont naturellement encadrés mais il est important de les laisser parler avec le cœur, de les laisser raconter leur propre histoire. Nous avons besoin d’entendre leur vécu » a précisé la Vice-présidente.Le sujet : durée maximale de 10 mn, sous la forme d’une fiction ou d’un documentaire.Chaque collège a reçu une somme de 3000 € dédiée à l’acquisition de consommables, à l’intervention et au soutien de prestataires de cinéma agréés par la DAAC, à la fabrication des décors, des costumes, aux déplacements, etc.Les réalisateurs en herbe avaient jusqu’au 4 mai 2019 pour travailler sur leurs productions.Les films réceptionnés ont été mis en ligne dans leur ordre d'arrivée.Le public est sollicité pour voter sur le site du Département departement974.fr jusqu’à la fin du mois de mai (2019).Après délibération du jury (dont la note comptera pour moitié dans le classement final), 5 prix récompenseront les cinq premiers.1er prix : 3 000 €2e prix : 2 000 €3e prix: 1 500 €4e prix: 1 000 €5e prix: 500 €Un prix spécial du jury pourra, le cas échéant, être décerné.Les lots seront remis à l’occasion d’une cérémonie.