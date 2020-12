7mag.re Cindy Imaho : un livre pour témoigner de son combat quotidien contre les kilos

Une passionnée de la vie qui a décidé de mener un combat sans merci face à ses kilos. Cindy Imaho a choisi de témoigner sur sa lutte quotidienne qui porte ses fruits. Rencontre au Studio974...



"Journal de ma perte de poids: Le jour où j'ai décidé de repousser mes limites"

Cindy est une guerrière et Ne pas baisser les bras, se battre et croire en ses rêves... Tel est leitmotiv de Cindy Imaho, la Saint-Pierroise. Notre belle cafrine qui est aujourd'hui auteure a choisi de témoigner sur son combat quotidien face aux . Une guerre qu'elle est en passe de gagner, passant de 125 kilos à 84 aujourd'hui ! Un mental d'acier qui peut également se reposer sur l'amour des siens, ses parents, qui la soutiennent de façon indéfectible et de celle qu'elle appelle "sa soeur spirituelle" Sega"el.Cindy est une guerrière et



