A la Une . Cimetières : 1.800 concessions supplémentaires livrées à St-Paul, pas de saturation à venir à court et moyen terme

Les familles de défunts résidant sur Saint-Paul peuvent envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité. D'ici 2024, la commune disposera en effet de plus de 1.800 concessions supplémentaires. L'annonce a été faite par le maire Emmanuel Séraphin à l'occasion de la présentation du programme d'extension des cimetières du Guillaume, de Tan Rouge et de Villèle. Plus de 3,7 millions d'euros ont été investis par la collectivité pour mettre fin à la saturation de ses 11 cimetières, qui seront également numérisées. Par SI - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 19:03





Pour ce faire, la commune a envisagé une solution technique qui "absorbera les besoins en la matière". "Le fait de fouiller à deux mètres de profondeur, et de respecter un vide sanitaire de 1,50 m, permet de procéder à une nouvelle inhumation sans devoir attendre le délai de cinq ans fixé par la loi. Ce qui portera à 3.600 le nombre d’emplacements disponibles en plus", explique la municipalité.



Le projet d'extension du cimetière du Guillaume, pour un coût de plus de 850.000 euros, prévoit la création d'ici février 2023 de 680 concessions de pleine terre, de 60 columbariums et d'un jardin du souvenir de 100 mètres carrés.



À Villèle, ce sont 534 nouvelles concessions de pleine terre qui seront accordées pour 180 columbariums créés ainsi qu'un jardin du souvenir de 1.000 mètres carrés. Le site comprendra également un espace pour une salle de veillée mortuaire. La livraison de cette extension est attendue pour le premier trimestre 2024 pour un coût total des travaux estimé à 1 million d'euros (HT).



Enfin, à Tan Rouge, ce sont 598 concessions supplémentaires, 90 colombariums, 40 cavurnes, 15 caveaux familiaux et un jardin du souvenir de 600 mètres carrés qui seront créés pour une date de réception attendue pour novembre 2024. La commune procède chaque année à près de 450 inhumations dans ses 11 cimetières qui étaient arrivés à saturation, un sujet sensible qui touche la quasi-totalité des communes de l'île à cause du manque de foncier disponible. Avec la livraison à venir d'ici 2024 de plus de 1.800 concessions , la commune éloigne le spectre de la saturation à moyen/long terme prévoit le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. Un pas de géant quand on sait que seulement 132 concessions ont été accordées en 2022 et 197 en 2021. "Avec ces travaux d'extension, nous avons une espérance d'au moins 20 ans avant d'arriver à saturation dans les cimetières concernés. Nous voyons un peu plus clair", explique l'édile saint-paulois.Pour ce faire, la commune a envisagé une solution technique qui "absorbera les besoins en la matière". "Le fait de fouiller à deux mètres de profondeur, et de respecter un vide sanitaire de 1,50 m, permet de procéder à une nouvelle inhumation sans devoir attendre le délai de cinq ans fixé par la loi. Ce qui portera à 3.600 le nombre d’emplacements disponibles en plus", explique la municipalité.Le projet d'extension du cimetière du Guillaume, pour un coût de plus de 850.000 euros, prévoit la création d'ici février 2023 de 680 concessions de pleine terre, de 60 columbariums et d'un jardin du souvenir de 100 mètres carrés.À Villèle, ce sont 534 nouvelles concessions de pleine terre qui seront accordées pour 180 columbariums créés ainsi qu'un jardin du souvenir de 1.000 mètres carrés. Le site comprendra également un espace pour une salle de veillée mortuaire. La livraison de cette extension est attendue pour le premier trimestre 2024 pour un coût total des travaux estimé à 1 million d'euros (HT).Enfin, à Tan Rouge, ce sont 598 concessions supplémentaires, 90 colombariums, 40 cavurnes, 15 caveaux familiaux et un jardin du souvenir de 600 mètres carrés qui seront créés pour une date de réception attendue pour novembre 2024.

Outre ces travaux d'aménagement, la mairie travaille sur la création de deux chambres funéraires à l’Étang. "Les travaux exécutés par la régie communale avaient débuté mais ont été arrêtés dans l’attente du permis modifié pour la reprise des travaux", explique la municipalité qui compter livrer ces chambres en 2024. Elle envisage également le même type de structure du côté de la Saline.



L'autre annonce faite par Emmanuel Séraphin ce vendredi concerne la numérisation de l’ensemble des 11 cimetières de Saint-Paul. Un logiciel sera d’abord déployé dans un cimetière pilote d’ici l’année prochaine avant un déploiement à l’ensemble des 11 cimetières.



L’enjeu est d’impulser ce travail de numérisation pour obtenir une cartographie complète afin de retrouver plus facilement les défunts inhumés. "Il faut absolument le faire : pour le 1er novembre nous avons des familles qui vont dans les cimetières et qui ont du mal à retrouver les sépultures. Nous allons répertorier toutes les tombes et via une borne tactile, on pourra retrouver ces dernières", ajoute le maire de Saint-Paul.