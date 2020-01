Cimetière marin de St-Paul: Les travaux du caveau sans autorisation sont achevés

Six mois après la première alerte, le caveau construit sans autorisation dans le cimetière marin de Saint-Paul est achevé.



Inscrit en totalité à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 26 janvier 2012, ce cimetière est la dernière demeure d'illustres personnages comme le pirate La Buse ou le poète Leconte de Lisle.



Malgré la classification du cimetière, un cube de plus de deux mètres de large prend désormais place près du mur de l’enceinte, au fond à droite de l’entrée. Son édification est en totale infraction vis-à-vis des règles prévues pour ce type de site historique.



A l'époque, deux courriers avaient été envoyés à la mairie par la Direction des affaires culturelles ( DAC OI) et par le sous-préfet de Saint-Paul afin de faire cesser les travaux.



"Ces travaux constituent une infraction au code du patrimoine pour lesquels des sanctions pénales sont prévues à l’article L 641-1 de ce code”, précisait le premier courrier du service d’Etat en date du 10 juillet 2019. Dans le deuxième courrier, le sous-préfet avait enjoint le maire de demander au commanditaire, le président du groupe Clinifutur, de cesser les travaux. Visiblement sans résultat à ce jour.



Face à la contestation, la réponse de la mairie avait été de répondre au Quotidien qu'elle n'était pas au courant.