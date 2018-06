La grande Une Cimetière marin de St-Paul: De vieux ossements déterrés et laissés à l'abandon

Grosse surprise pour un touriste qui se baladait cet après-midi à l'intérieur du cimetière de Saint-Paul. Vous savez, le fameux cimetière marin, le plus ancien de l'ile, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 2012.



Y sont enterrés, parait-il, de nombreux pirates, dont le célèbre La Buse, et des poètes comme Leconte de Lisle ou Eugène Dayot.



Quelle n'a donc pas été la surprise de notre touriste de tomber, au détour d'une allée, sur une nouvelle tombe en train d'être creusée. Il s'approche et là, à même le sable exhumé, il tombe sur des os, une mâchoire...



Visiblement les restes d'un ou plusieurs corps enterrés là il y a fort longtemps et qui ont été mis à jour à l'occasion du creusement de la tombe.



Notre touriste a été très choqué et, pour bien nous prouver qu'il ne fabulait pas, a pris des photos que nous publions ci-dessous. Sur l'une d'elle, on le voit même tenir un morceau de mâchoire dans sa main.



On peut concevoir que des fossoyeurs soient déshumanisés à force d'enterrer et de déterrer des cadavres. Mais il n'y a pas de protocole de prévu dans ces cas-là par les services municipaux?



Que compte-t-on faire de ces ossements? Les laisser à l'air libre, jusqu'à ce qu'il se trouve un chien errant pour les voler?



Il me semble qu'un minimum de respect devrait être dû aux morts...







Pierrot Dupuy Lu 1032 fois