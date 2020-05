Courrier des lecteurs Cimendef : Toujours plus d’argent pour un espace encore plus réservé Par Collectif Citoyen Cimendef - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 14:42 | Lu 118 fois

La Commission permanente de La Région en séance du 24 avril 2020 a donné son accord pour un financement complémentaire concernant les travaux de reconversion de la Médiathèque Cimendef de Saint-Paul en Conservatoire Régional de Musique et Danse, sous couvert de sécurisation. Et quel en est l’objet ? Protéger le bâtiment du mouvement des « Gilets jaunes ».



On peut en juger par l’intitulé exact du rapport de la Commission permanente :



« En novembre/décembre 2018 les mouvements sociaux « Gilets Jaunes » ont soulevé des problématiques de sûreté au niveau de l’entrée principale du site. Une étude a été commandée auprès de la maitrise d’œuvre et cette dernière a conclu en la nécessité de fermer la zone du parvis pour en limiter l’accès via un SAS. »



La rallonge financière s’élève à 200 000 € dont 40 000 € pour répondre à la fermeture du parvis. Ce financement vient donc s’ajouter aux 6 millions de travaux et aux 18 millions d’achat. Le Conservatoire aura donc coûté précisément 24 millions 293 000 €.



En faisant le choix d’acheter le bâtiment de la Médiathèque Cimendef, le Président de Région a contribué à la fermeture définitive de cette médiathèque en engageant des travaux de destruction de l’existant pour la reconversion du lieu en Conservatoire de Musique et de Danse. Aujourd‘hui, Didier Robert demande des financements supplémentaires pour fermer le parvis du Conservatoire par peur des Gilets jaunes alors qu’il affirmait haut et fort, lors du mouvement de ces mêmes Gilets Jaunes, avoir compris leur mobilisation et leur demande de plus de démocratie et de justice sociale.



Le Président de Région aura, de fait, privé la population de toute fréquentation de ce bâtiment pendant plusieurs années où il est resté un lieu vide en plein cœur de ville, en attente de travaux. Ce bâtiment est passé d’un lieu ouvert à tout public à un endroit pour public sélectionné que sont les membres du Conservatoire. Même les terrasses panoramiques initialement ouvertes à tous avec vue remarquable sur la ville, la mer et les hauts seront inaccessibles et, pour clore cet enfermement, le parvis qui est actuellement régulièrement fréquenté par de nombreux jeunes et des familles venant de la gare routière, sera fermé. Ce parvis qui était une invitation à entrer dans la Médiathèque deviendra un espace filtré où l’on sélectionne les entrées depuis les extérieurs puisque le bâtiment est maintenant un lieu clos.



Imagine-t-on la clôture du parvis du Théâtre de Champ Fleuri ?



La Médiathèque Cimendef, lieu ouvert en cœur de ville, dédié à la culture, aura donc été l’objet d’un choix délibéré de la part du Président de Région : celui de la faire oublier pour ce qu’elle était, de la réduire à un espace réservé.



Ce budget pour protéger le bâtiment de sa propre population, sous prétexte de Gilets jaunes, est hélas la dernière mesure, oh combien symbolique, à l’opposé des espoirs culturels que portaient la Médiathèque Cimendef. Le métallique qui clôture désormais Cimendef signe une fermeture : celle de l’esprit du Président de Région. Sa science politique aurait dû pourtant lui apprendre qu’à l’image du Génie du conte qui finit toujours par s’échapper de son amphore, na poin d’geôle pou la culture !





Publicité Publicité