Cimendef : Dominique entame sa 3ème semaine de grève de la faim

Hier matin, Dominique a reçu la visite d'Huguette Bello, inquiète de sa santé. La députée a interpellé le sous-préfet de Saint-Paul sur la situation sanitaire de la gréviste de la faim, qui n'avait jusqu'hier reçu aucun soin ni surveillance médicale. L'inquiétude de la députée a trouvé écho auprès du sous-préfet, qui lui a assuré hier que les pompiers viendraient sur place.



Promesse tenue: ce matin, vers 9h, un lieutenant et une capitaine des pompiers se sont rendus au côté de Dominique, afin de relever ses constantes vitales. "Ils ont pris ma glycémie, ma tension artérielle et mes rythmes respiratoire et cardiaque", précise la militante. Le bilan est positif, malgré les kilos perdus, Dominique est dans un état de santé satisfaisant, après deux semaines de jeûne.



Dominique s'insurge néanmoins du temps de réaction des autorités : "A Saint-Denis, quand il y a une grève de la faim, il y a tous les jours une infirmière sur place, pour moi, rien". Seuls les passants et les militants se sont relayés à son côté, lui apportant de l'eau de coco et du soutien. Dominique souffre d'arthrose, aussi précise-t-elle qu'elle a continué son traitement vitaminique afin de ne pas trop dégrader son état.



