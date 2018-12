Cilida à 12h45 : Transition extra-tropicale prévue dans 24 à 36 heures

2018 DEC 23 14h05 Mascareignes.Bon après midi à toutes et tous !A 12h45, le cyclone tropical CILIDA était centré par rapport àPORT LOUIS: 430km à l'est sud-est.SAINT DENIS: 620km à l'est sud-est.RODRIGUES: 280km à l'ouest sud-ouest.Autour des points 21.4°Sud et 61.4° Est.Le cyclone a accéléré en direction du Sud-Est à 31km/h au cours des dernières 6 heures.Cheers,Patrick Hoareau.