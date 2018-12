Cilida : Vigilance fortes pluies en vigueur

Météo France émet un bulletin de vigilance fortes pluies valable à compter de minuit ce vendredi sur les zone Est, Sud et Sud-Ouest.



Le cyclone tropical intense CILIDA se situe à 16h00 locales à plus de 670 km au nord-nord-est de la Réunion. Il se déplace vers le sud et va s'orienter vers le sud-est la nuit prochaine. Des bandes périphériques devraient affecter la Réunion en seconde partie de nuit, notamment les régions Est, Sud-Est et Sud placées en vigilance.



Les cumuls pourraient être localement conséquents.



Ce bulletin sera réactualisé demain samedi 22 décembre vers 09h00 locales.