Cilida: Vigilance fortes houles à partir de vendredi soir

Météo France émet un bulletin de vigilance fortes houles, valable à partir du vendredi 21/12/2018 à 20h.



En liaison avec le cyclone tropical CILIDA, arrivée d'une houle de Nord-Est sur la côte Nord, de la Pointe des Galets à Champ Borne, pouvant impacter les voies côté mer de la route du littoral.



Cette houle atteint 2m en début de nuit du vendredi 21 au samedi 22, et se maintient entre 2m et 2,5m jusqu'en matinée du dimanche 23.



Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Météo-France et les autorités.



Consigne générale :

- Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.



Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer :

- Ne prenez pas la mer.

- Protégez les embarcations en les mettant à l'abri ou en les sortant de l'eau.

Pour les baigneurs :

- Ne vous baignez pas.-Soyez Particulièrement vigilants , ne vous approchez pas du bord de l'eau et méfiez-vous des rouleaux.

- Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l'eau.



Pour les habitations :

- Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.

- Obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer.

- Bouchez les canalisations situées à l'intérieur de votre maison exposée à la houle.

- Si nécessaire,évacuez vos habitations et mettez-vous à l'abri à l'intérieur des terres.

Site internet de Météo-France : www.meteo.re