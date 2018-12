Cilida : Quel temps à La Réunion ce dimanche ?

Alors que Cilida s'éloigne des côtes réunionnaises et qu'il n'a eu que peu d'influence sur les conditions météorologiques à La Réunion au cours des dernières heures, Météo France a publié un bulletin spécial :



CILIDA va transiter en début de journée de ce dimanche 23 décembre au milieu de l'archipel des Mascareignes, passant entre les îles et épargnant notamment l'île Maurice. CILIDA s'éloignera ensuite vers les latitudes sud assez rapidement. Pour l'île de La Réunion, l'influence périphérique limitée qu'a générée CILIDA prendra fin dès la nuit prochaine (ce samedi ndlr), avec le retour à un temps de saison pour cette journée de dimanche.



Le cyclone tropical intense CILIDA était centré à 19h locales ce samedi 22 décembre par 18 degrés 3 Sud et 59 degrés 1 Est, soit à 465 km au nord-est de La Réunion. Il se déplaçait en direction du sud-est à 19 km/h. La course du météore s'est infléchie en direction du sud-sud-est en soirée d'hier (vendredi), permettant, comme prévu, de faire passer le météore la nuit prochaine à l'est de l'île Maurice, qui ne sera en conséquence qu'effleurée par la masse nuageuse active associée au phénomène.



Pour ce qui est de La Réunion, la distance encore plus importante (supérieure à 400 km) nous séparant du centre de CILIDA, aura eu pour effet de limiter fortement les conséquences de l'approche de ce cyclone, qui se seront résumées à une houle modérée de nord-est déferlant sur les rivages du Nord et de l'Est, ainsi qu'à quelques pluies bienvenues, mais qui seront restées globalement très modérées, malgré quelques fortes ondées localisées cette après-midi.



Avec l'éloignement progressif de CILIDA ce dimanche, La Réunion sortira rapidement de la sphère d'influence du météore et va retrouver le soleil et un temps de saison, avec cependant des développements nuageux assez marqués l'après-midi sur le relief, occasionnant de bonnes averses