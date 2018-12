La grande Une Cilida: La pré-alerte jaune cyclonique déclenchée Communiqué de la préfecture :

Le cyclone tropical « CILIDA » se situait à 940 kilomètres au nord-nord-est de La Réunion à 16h (heure locale) ce jeudi 20 décembre 2018. Il se renforce et se déplace vers le sud-ouest à 13km/h en direction de La Réunion.



« CILIDA » devrait dégrader les conditions météorologiques de l’île à partir de vendredi soir jusqu’à dimanche matin et présente donc une menace potentielle pour l’île dans les jours à venir (au-delà des prochaines 24h).



En conséquence, le préfet de La Réunion a décidé de déclencher le niveau « pré-alerte jaune cyclonique » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à compter de jeudi 20 décembre 2018 à 18h.





À ce stade, il est recommandé de :

Se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision, sur les répondeurs de Météo France : le 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le 08.97.65.01.01 pour le point cyclone, ou sur le site internet Météo France : http://www.meteofrance.re/ ; Restez informés en écoutant la presse locale et en consultant les sites officiels : services de l’Etat à La Réunion : http://www.reunion.gouv.fr/ - Vigicrues Réunion : http://vigicrues-reunion.re/ -Twitter : @Prefet974 Ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer de plus de 24 h ; Vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, lampe, radio, piles, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical ; Ne pas s’approcher du rivage en cas de houle ; Vérifier les toitures et les fermetures des locaux d’habitation ; Vérifier l’arrimage des machines, outils et matériaux sur les chantiers ; S’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile, au besoin en appelant sa mairie ; Contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires.

Les numéros de téléphones utiles: SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17.





*ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile



