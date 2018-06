<<< RETOUR La Réunion Positive

Cilaos, une destination remarquable Au pied du Piton des Neiges, toit de l’Océan Indien, les paysages remarquables du Cirque de Cilaos ne demandent qu’à être (re)découverts. La verticalité de ses montagnes, ses traditions, sa renommée et son caractère atypique, en font une destination touristique unique.



Cilaos est identifié comme station touristique de montagne qui a contribué au classement des Pitons, Cirques et Remparts, au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de Bien Naturel. Cette notoriété profite à la promotion du village, et met sur le devant de la scène ses magnifiques panoramas, surtout lorsque l’on en visite les écarts comme Ilet à Cordes, Bras-Sec, Palmiste-Rouge. Le cirque a subit les conséquences d’aléas climatiques et a besoin d’un coup de projecteur mérité.



La ville développe l’attractivité touristique par la valorisation de ses potentialités naturelles avec plus de 80 km de sentiers de randonnée, 18 sites équipés pour le canyoning, 60 voies d’escalade, et plusieurs km de pistes de VTT.



Parmi les attraits incontournables de Cilaos, on retrouve bien sûr la broderie de Cilaos, mondialement connue pour sa finesse, son vin et ses fameuses lentilles, prisées par les fins gastronomes. L’histoire de Cilaos se rattache aussi au thermalisme, ses eaux bienfaitrices pour les soucieux de leur santé, et aussi au bienfaits de ses montagnes, lieu privilégié pour les sportifs.



Réunionnais et touristes apprécient son climat frais, ses nombreuses aires de pique-nique, lieu de rencontres familiales ou amicales surtout en période de vacances scolaires et weekend pour partager, un traditionnel repas créole.



Cilaos est une destination qui évoque détente, bien-être, gastronomie, artisanat. Les touristes partagent ces paysages, son histoire dont ils sont imprégnés dès leur entrée sur la route de Cilaos au caractère atypique, qui ouvre les portes de son enceinte naturelle au coeur des montagnes.



Les manifestations sont un atout important pour le cirque car elles contribuent à la vie du village et à son attractivité au près des touristes. Des moments privilégiés de rencontres qui amènent sur le village et ses alentours une fréquentation importante qui fait de Cilaos, une destination remarquable.

