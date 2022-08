Courrier des lecteurs Cilaos sur la route du bien être

Par Lilian REILHAC - Publié le Dimanche 14 Août 2022 à 21:51

Paroles de Cilaosiennes et de Cilaosiens, «Jamais Cilaos a autant été fleuri ! » . Il n’échappera pas d’ailleurs au visiteur l’embellissement de la station thermale au cours de ces derniers mois. Coquelicots, bégonias, géraniums rouges, pâquerettes, pratiquement toutes les fleurs de saison fleurissent actuellement les rues de la ville.



Installé au fauteuil de maire depuis deux ans, Jacques Técher est à l’origine de cet aménagement des espaces paysagers en harmonie avec le patrimoine et l’identité de la commune. Une initiative qui, il est vrai, participe à un environnement accueillant où il fait bon vivre. Dès qu’on franchit le palier du village de Cilaos, l’accueil y est particulièrement soigné.

La végétalisation saisonnière, l’ambiance paysagère spécifique, la propreté des espaces publics et la mise en valeur du patrimoine végétal favorisent l’attractivité touristique et contribuent au développement de l’économie locale. De quoi éclipser la vue sur la verrue que représente l’ancien Hôtel des Thermes abandonné depuis plusieurs décennies, mais qui selon certaines informations pourraient enfin renaître grâce au propriétaire des hôtels Dina Morgabine.



Patience donc… En attendant, Cilaos semble connaître une véritable Jouvence avec bientôt, toujours selon les habitants, une opération de marketing olfactive. Ainsi des plantes à parfums devraient être plantées sur tout le territoire. De quoi réveiller les sens du bien être. Exemple à suivre…