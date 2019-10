Cilaos: record de température pour Octobre approché

REUNION

2019 OCTOBRE 31 162028°1 à Cilaos à 13h et 24.3° à Bourg Murât. Même les normales de plein été sont inférieures à ces relevés. METEO FRANCE. METEO REUNIONLe mercure ne fait pas mentir les prévisions. L'ensoleillement quasi optimal a fait grimper le thermomètre et on se croyait en plein été dans les hauts au dessus de 1200m. Qui plus est une journée estivale et sensiblement plus chaude que la normale.Ainsi le record d'Octobre 2011 pour Cilaos a eu chaud mais il tient bon avec ses 28.9° le 26 Octobre.Aujourd'hui la station METEO FRANCE de Cilaos a rapporté 28.1° alors que la normale se situe à 21.6°.Cette fameuse journée du 26 Octobre 2011 Bourg Murât à la Plaine des Cafres avait frappé un grand coup: 29.6° à 1560m d'altitude pour une normale de 18°.Qui plus est cette température extraordinaire pour ceux qui connaissent le 27è représente tout simplement la plus haute jamais enregistrée par METEO FRANCE dans cette station.En Octobre des journées comme celles des ces derniers jours sont plus courantes.Conjugaison d'un temps anormalement chaud mais sec en surface et en altitude.En Janvier/Février pour ceux qui connaissent la Plaine l'après midi les nuages dominent avec du brouillard au 23è et ce même si le 27è toise souvent ce brouillard. L'air en surface et en altitude est sensiblement plus humide.