A la Une .. Cilaos et toute La Réunion en deuil : Joseph Tia Tiong Fat n’est plus

Joseph Tia Tiong Fat* faisait partie de cette longue théorie de commerçants asiatiques sans lesquels nombre de nos petits Créoles seraient littéralement morts de faim !



Il était membre éminent de cette communauté qui a véritablement changé, remodelé la physionomie de nos campagnes alors que celles-ci subissaient une misère noire.



Dans les plaines de la côte jusqu’à mi-hauteur, l’immense majorité des planteurs de cannes étaient alors des "petits planteurs". Dans les Hauts, il s’agissait plus de petits éleveurs et de petits cultivateurs tentant, avec un courage immense, de faire survivre leurs familles avec quelques volailles, deux pieds de raisin "Isabelle", un peu de maïs, de lentilles, de petits pois ou de z’haricots de Marla.



Pour tous, les fins de mois étaient aléatoires. C’est grâce à nos amis les Chinois qu’ils arrivaient au 30 sans trop d’encombres. Grâce au carnet, outil entièrement fondé sur une confiance réciproque sans failles. Parce que le Créole a l’honneur de la dette et le Chinois la faculté de faire confiance. C’est très confucéen.



La famille de Joseph Tia Tiong Fat d’abord, puis Joseph lui-même, son frère et sa soeur, ont perpétué un système qui, certes, fidélisait la clientèle ; mais aussi et surtout, permettait à cette clientèle de vivre, aux enfants d’aller à l’école, à la maman d’acheter du tissu pour confectionner les vêtements de ses ouailles.



La boutique Tia Tiong Fat, où nous sommes souvent allés avec Mamie Francia, était une petite baraque toute de bleue vêtue. Elle existe toujours. Lorsque la clientèle se fit plus nombreuse, lorsqu’il fallut également se plier aux joies ineffables du libre-service, la famille Tia Tiong Fat éleva une boutique en dur juste à côté. Sans que jamais le système du carnet mensuel n’en souffrît.



Comme son papa avant lui, Joseph s’en allait aux provisions chaque mercredi, au volant de sa camionnette 403 puis 404, acceptant volontiers de "prête in’ place" à quelqu’ami dans l’embarras.



Sourire de rigueur, un mot aimable pour celui-ci, un compliment pour celle-là qui venait d’avoir son petit dernier, sans compter des conversations tenant de l’amitié autant que des affaires… "Hein ! Joseph, si ou descende Saint-Pirr’ domain, armin’ in kilo la queue d’bèf po mwin siouplaît !"» Le lendemain, fin d’après-midi, la queue de boeuf était là.



Une convivialité, une fraternité commerciales appréciables à plus d’un titre.



Je connaissais bien Joseph. Michel et Alain aussi. Ça va les peiner, je le sais. Avec lui disparaît une autre figure emblématique du tissu commercial du cirque. Ti-Louis, le champion de la pâtisserie haut-de-gamme, Joseph Caroupapoullé, transporteur et boutiquier jovial également ; et auparavant, "monsieur" Sidiot, le papa de notre amie Julie… Oté Caf, toute bande-na i chape dan’ varangue !



Ah-Ton de la Rivière est parti. Ah-Fat de Pente-Vacoa est parti. "Madame" Ah-Tioune des Bas-de-Jean-Petit est partie. Soukou "biscuits Saint-Louis" est parti. Ti-Jules… non ! je sévis toujours, ne vous en déplaise. Mais le coeur lourd en ce vendredi.



Salut, ti-Joseph. Ta communauté va te prier ; nous tous te pleurerons et ce n’est pas une image.



Wo aï ni, Joseph.



*et non pas " Thia Song Fat" comme écrit par erreur à la publication

Jules Bénard Lu 5557 fois





