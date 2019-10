Cilaos: Victime d'une chute, un pêcheur est sauvé en pleine montagne

Un pêcheur a été victime d'une forte chute vendredi soir, entre Cilaos et Bras Sec. Il aurait atterri en contrebas d'un sentier situé à plus de 1150m.



Par chance, un riverain a fait sa découverte et a pu alerter les secours. En effet, le pêcheur était dans l'incapacité de marcher, il se serait cassé la cheville. De plus, son téléphone portable n'avait plus de batterie.



Les sapeurs-pompiers de Cilaos ont alors été dépêchés sur place. Une fois les premiers soins apportés, le PGHM, accompagné du SAMU, les ont rejoint.



L'homme a ainsi pu être transféré au CHU de Saint-Pierre.