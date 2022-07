La grande Une Cilaos : Une mère et ses deux enfants bloqués dans une zone escarpée

A la suite d'une chute la randonneuse réunionnaise qui s'est cassé la cheville sur un sentier et ses deux marmailles mineurs ont été secourus par le peloton de gendarmerie de haute montagne. Par IS - Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 à 17:18

Ce dimanche après-midi, la rapidité et l'efficacité des militaires du PGHM ont été, une fois de plus, vivement appréciées chez les randonneurs de l'île.



Une mère de famille d'une quarantaine d'années a fait une chute en remontant sur le sentier de la Chapelle à Cilaos. Elle se trouvait avec ses deux jeunes enfants bloqués dans une zone escarpée.



Appelés à la rescousse, les sauveteurs ont pu accéder à cette zone et hélitreuiller la petite famille. Tous ont été conduits à l'hôpital de St-Denis. La randonneuse qui s'est cassé la cheville y a été prise en charge.