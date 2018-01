Cilaos : Une impressionnante cascade se déverse sur la route

Un torrent d'eau se déverse continuellement sur la route de Cilaos. L'image parle d'elle même ...



La plus grande prudence est recommandée. Pour rappel, la DRR a annoncé que la route reste totalement fermée jusqu'à nouvel ordre.



Une vigilance fortes pluies est par ailleurs en cours depuis 11h30 et concerne l'Ouest , le Sud et le Sud-Est de l'île.