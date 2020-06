A la Une ... Cilaos : Triangulaire au sommet du cirque

Jacques Técher et Paul Franco Técher ont dû composer avec un nouvel adversaire pour ces municipales : Olivier Picard. Le primo-candidat compte bien réussir son pari. Par Christelle Boyer - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 05:00 | Lu 435 fois

Avec sa liste "Pour un vrai changement à Cilaos", Jacques Técher est arrivé en première position en rassemblant 48,67% des voix (1649 votes) à l’issue du premier tour.



Il est suivi par le maire sortant, Paul Franco Técher 40,73% (soit 1380 votes) et par un nouveau venu sur la scène politique : Olivier Picard qui a recueilli 10,59% des voix (359 votes). C'est grâce à son score honorable que les habitants du cirque ont l'occasion de désigner pour de bon leur candidat favori.



Cet informaticien est parvenu dans "sa volonté de changement" à se faire une place sur le podium en proposant une liste "jeune, dynamique et surtout engagée pour faire briller Cilaos".



La campagne entre les deux opposants historiques Jacques Técher et Paul Franco Técher s’est ici aussi jouée sur le terrain des procédures judiciaires. Le candidat de la gauche a ainsi porté plainte pour dénoncer "des distributions de colis à visée électoraliste". Le maire sortant s’est lui étonné que son rival en congés maladie puisse faire campagne. La création de 24 postes de titulaires entre les deux tours a également fait l'objet d’une plainte.



Pour Olivier Picard, une chose est sûre, il ne se voyait pas "faire l’arbitrage entre les Técher".