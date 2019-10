Cilaos: Pour se venger, il mange la chèvre domestique de ses voisins

C'est un conflit de voisinage particulier qui était jugé hier par le tribunal de Saint-Pierre. Il opposait une mère de famille à un agriculteur, rapporte la presse écrite.



Cette dernière vit à Cilaos, avec ses enfants de 2 et 7 ans et un ami. La petite troupe avait deux chèvres naines, considérées comme des animaux de compagnie. Mais l'histoire se corse lorsque les animaux, qui ont la liberté d'aller et venir, se retrouvent sur le terrain de leur voisin, agriculteur, et mangent les jeunes pousses de ses avocats, expliquent les journaux. De quoi mettre en rogne le Cilaosien qui décide... d'en tuer une et de la manger. L'autre, qui était en train de mettre bas, aurait été laissée en mauvais état, souligne le Quotidien.



Lorsqu'elle s'aperçoit que les chèvres ont disparu, la mère de famille part à leur recherche et retrouve leurs traces sur le terrain de son voisin. Une intrusion que n'apprécie par l'agriculteur, qui n'hésite pas à sortir un sabre pour les menacer. La mère de famille, elle, aurait donné un coup de pied dans la voiture, précisent les journaux.



Celui qui a un casier judiciaire déjà bien rempli a été condamné hier à cinq mois de prison ferme. Ayant purgé sa peine en détention, il est ressorti libre de l'audience.