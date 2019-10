Cilaos: Poubelle pleine, cascade de déchets

Les gestes d’incivilité en matière de respect de l’environnement se suivent et se ressemblent. Cette fois-ci, c'est du côté du cirque de Cilaos, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, que les déchets de citoyens inconscients viennent gâcher la carte postale.



Canettes de bière, bouteilles et autres détritus débordent d’un sachet plastique pour envahir le sol à proximité d’un arrêt de bus, témoigne un Zinfonaute indigné.



Une vision désolante qui vient ternir l’image de la ville si prisée par les touristes d'ici et d'ailleurs.