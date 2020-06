Municipales 2020 Cilaos : On prend les mêmes et on recommence

A Cilaos, seule trois listes s'étaient présentées aux municipales. Les trois ont obtenu assez pour poursuivre la course, et toutes ont décidé de se maintenir. Les trois listes ont en effet été déposées en préfecture. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 19:13 | Lu 118 fois