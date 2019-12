Cilaos: Olivier Picard "ose" les municipales 2020

Sans étiquette, le Cilaosien de 41 ans propose le projet "CilaOSEntreprendre". Lassé du "constat affligeant d'un village paralysé par une politique et une gestion annonciatrices de régression sociale" confie-t-il, il souhaite proposer un projet de co- construction et d’ouverture, "un projet qui Ose tous les Possibles".



Selon lui, "Cilaos, terre d'Unité, de Solidarité et de Progrès doit retrouver sa juste place au centre du territoire Réunionnais pour s'ancrer dans la modernité". C'est pourquoi il souhaite sortir des réflexes partisans et de prendre la direction d'une nouvelle approche en politique : "une politique qui Ose entreprendre, qui rénove et dynamise Cilaos".