A la Une ... Cilaos : Olivier Picard en arbitre d'un énième duel entre les Técher

Maire sortant: Paul Franco Técher



Candidats déclarés: Jacques Técher (Pour un vrai changement à Cilaos), Paul-Franco Técher (Unis pour Cilaos), Olivier Picard (Cilaos entreprendre).



La commune de Cilaos compte 5 403 habitants et fait partie de la Civis. Gérée depuis 2001 par Paul-Franco Técher (DVD-Objectif Réunion), la petite bourgade des hauts de l’île est confrontée depuis pas mal d’années à un exode de sa population, qui quitte le cirque face au manque de perspectives et de débouchés, notamment en matière d’emplois.



Les Cilaosiens auront comme d’habitude un duel entre les deux Técher, Jacques et Paul-Franco, mais il faudra également compter sur un nouveau venu, Olivier Picard, bien décidé à offrir une alternative aux frères ennemis.



Résultats 2014 (2nd tour):



Inscrits: 4 953

Votants: 3 878

Blancs et nuls: 91

Participation: 78,22%

Exprimés: 3 783

Candidats

Voix

% exprimés

Paul Franco Técher (DVD)

2181

57,65

Jacques Técher (DVG)

807

21,33

Guito Grondin (SE)

795

21,02



Résultats 2014 (1er tour)

Candidats

Voix

% exprimés

Paul Franco Técher

1838

50

Jacques Técher (DVG)

781

21,25

Guito Grondin (SE)

801

21,79

Huguet Dijoux (SE)

256

6,96

