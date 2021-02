A la Une .. Cilaos: Les employés titularisés illégalement pendant les municipales déboutés par le TA

Par Bérénice Alaterre - Publié le Vendredi 12 Février 2021 à 09:40





Le candidat Jacques Técher, qui était en tête après le premier tour et a été élu maire depuis, s'était inquiété de cette situation, l'estimant peu orthodoxe. Le préfet lui avait donné raison, lui adressant une lettre le 12 août 2020, réclamant l'annulation de l'arrêté municipal de création des 24 postes, ce que le maire élu avait immédiatement fait. Plusieurs raisons à cette annulation: les postes n'avaient pas fait l'objet d'un vote au conseil municipal, ils n'étaient pas budgétisés, et l'entre-deux tours ayant été allongé pour cause de Covid, les maires restant en poste durant l'intermède étaient censés s'en tenir à la gestion des affaires courantes. De plus, seuls les candidatures internes ont fait l'objet d'entretiens d'embauche, ce qui pose un problème d'égalité d'accès à l'emploi public.



14 des agents s'étaient adressés au tribunal administratif, dans l'espoir que l'annulation des créations de postes le soit à son tour. Le tribunal administratif a donné raison à la municipalité actuelle, pour les raisons évoquées plus haut. Le maire Jacques Técher regrette que ces personnes se soient retrouvées dans une telle situation à cause de l'illégalité des créations de postes, en pleines élections municipales.



