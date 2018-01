Cilaos : Le radier provisoire est ouvert aux voitures

Le radier en construction depuis ce week end entre le Petit Serré et Ilet Furcy est opérationnel depuis 16H. La Direction des routes conserve néanmoins le système de circulation en convoi. A 16H, les véhicules en file indienne dans le sens montant ont pu démarrer leur moteur, et à 17H, ce sera également possible dans le sens descendant.



La DRR espère pouvoir augmenter la fréquence des convois dans les jours qui viennent. A cause des portions qui ne peuvent être empruntées que sur une seule voie sur la RN5, la DRR est contrainte de maintenir ce mode de circulation en alternat.



Aucune pluie n’est venue amplifier le débit du lit de la rivière jusqu’à présent. La montée du cours d’eau demeure la grande hantise du directeur de la DRR. "Nous espérons pouvoir disposer du radier le plus longtemps possible", affirme Eric Boiteux.



Ce radier provisoire était resté uniquement piéton jusqu'à sa livraison complète cet après-midi. Le risque de le voir être emporté par les eaux est encore très présent en cette période de fortes pluies.