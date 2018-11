Cilaos: Le père et le fils, cultivateurs de zamal, ressortent libres

Après une précédente fouille dans la forêt de Cilaos, les gendarmes, accompagnés d'un agent de l'ONF, avaient découvert plus de 106 pieds de zamal, situés dans les terrains des prévenus, mais également de l'ONF.



Cette découverte a engendré une perquisition immédiate, où les gendarmes ont pu intercepter 143g de zamal et près de 500 euros d'argent liquide.



Le père, déjà condamné pour des faits semblables, et son fils de 19 ans ont été placés en garde à vue. Ces derniers revendiquent cependant n'avoir jamais revendu et que ces plantations n'étaient uniquement pour leur consommation personnelle.



Le père de famille est également poursuivi pour cession de stupéfiants. Etant agriculteur non déclaré, il affirme que l'argent liquide retrouvé provient de la vente de ses lentilles. Le fils, quant à lui, a suivi son père sans réellement réfléchir aux conséquences.



Les deux prévenus sont ressortis libres du tribunal. Le premier est condamné à huit mois de prison ferme, mais sans mandat de dépôt et pourra donc aménager sa peine. Le second a été condamné à six mois de prison avec sursis, ainsi qu'un travail d'intérêt général de 105 heures à réaliser dans un délai de 18 mois.