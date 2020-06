A la Une . Cilaos : Le "malade" Jacques Técher peut-il être candidat ?

Jacques Técher mène-t-il un double jeu au regard de son statut d’agent territorial en arrêt maladie ? Le parquet de Saint-Pierre a été informé d’une possible escroquerie au préjudice de son employeur. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 21:34 | Lu 341 fois





Depuis quelques mois, Jacques Técher est absent de son poste de fonctionnaire territorial. Ce dernier est en effet agent au sein de la collectivité régionale.



En arrêt maladie, Jacques Técher mène pourtant campagne dans le cirque. Le code de la Sécurité sociale est pourtant clair en la matière : pour toute activité autre que celles jugées comme vitales, la CGSS et l’employeur doivent donner leur accord à l’intéressé, à sa demande. Mais ni la CGSS ni la Région n’ont été informées des intentions de Jacques Técher pour mener cette "activité" électorale alors qu'il est censé être en arrêt maladie.



La jurisprudence est foisonnante en matière d’incompatibilité d’activités lorsqu'un agent public bénéficie d’un certificat médical mais qu'il "pète la forme" par ailleurs.



Un exemple parmi d'autres, mais tout récent : un cas similaire s’est produit en métropole pendant cette même campagne des municipales 2020. La candidate à la mairie de Marseille, Michèle Rubirola, battait en effet la campagne pendant son arrêt maladie, révélait



Sollicité par le journal pour mieux comprendre l’incidence générée par l’attitude de Mme Rubirola vis-à-vis de son employeur, un avocat spécialiste en droit de la Sécurité sociale rappelait "que les sorties autorisées sont celles liées aux besoins essentiels de la vie : c’est-à-dire aller chez son médecin, à la pharmacie, à l’épicerie… Pour avoir vraiment le droit de faire campagne, il aurait fallu que son médecin le mentionne clairement sur le certificat d’arrêt maladie et que l’Assurance maladie l’accepte", avisait ce juriste.



Concernant le cas du "malade" Jacques Técher, la Caisse de Sécurité sociale aurait là aussi dû être avisée ainsi que son employeur la Région qui continue de verser au "candidat" son traitement d’agent territorial.



Ce préjudice subi par son employeur pourrait caractériser le délit d’escroquerie selon Me Jean-Jacques Morel, l’avocat de Paul Franco Técher. A ce titre, la collectivité régionale pourrait à son tour accompagner ce signalement de Paul Franco Técher auprès du parquet de Saint-Pierre car selon l’avocat, seule la collectivité a qualité à agir sur ce point précis. Reste que le parquet, évidemment, peut exercer des poursuites s'il estime les faits caractérisés.



Rappelons que Jacques Técher était arrivé en tête du scrutin du 15 mars avec 48,67% des suffrages exprimés, devant le maire Paul Franco Técher (40,73%) et Olivier Picard (10,60%). Le duel des Técher à Cilaos pourrait se jouer sur le terrain judiciaire, pendant voire même après le second tour, si le parquet de Saint-Pierre venait à suivre la plainte déposée à l'encontre de Jacques Técher. Cette plainte émane de…Paul Franco Técher, le maire sortant et candidat à sa réélection.