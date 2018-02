Cilaos : Le dispositif de transport scolaire reconduit demain matin

Sous réserve que la RN5 soit ouverte à la circulation demain lundi 12 février 2018, nous informons les élèves résidant à Cilaos, Petit Serré et Ilet Furcy que le dispositif de transport scolaire mis en place lundi dernier sera reconduit, à savoir :



- départ du convoi de bus de Cilaos ville à 5h00 jusqu'à Ilet Alcide, avec correspondance sur la RN5 pour les élèves de Palmiste Rouge,

- départ de la passerelle d'Ilet Furcy :

- 6h30 pour les lycéens de Cilaos, d'ilet Furcy et de Petit Serré et les clients urbains,

- 7h00 pour les collégiens de Petit Serré et d'Ilet Furcy,

- 7h30 pour les primaires d'ilet Furcy."