La grande Une Cilaos : La route totalement coupée suite à un nouvel éboulis majeur

Un éboulis majeur s'est produit ce vendredi après-midi sur la route de Cilaos. Les dégâts sur la portion de route sont impressionnants. Une partie de la chaussée a été emportée entre Ilet Furcy et Petit Serré.



La route est totalement coupée à la circulation.



Ce matin à la sous-préfecture de Saint-Pierre, ​l’ensemble des acteurs publics et opérateurs concernés se sont réunis afin de se coordonner sur la gestion de l’accès à Cilaos et aux populations du cirque. "L’état de la route et des pans rocheux reste particulièrement fragile et dangereux. Les travaux se poursuivent avec tous les moyens disponibles, afin de sécuriser le plus rapidement possible la RN5 et rétablir ainsi les conditions normales d’accès à Cilaos ainsi qu’aux différents îlets", a précisé la préfecture ce vendredi en fin de journée.

Les convois sont maintenus ce week-end aux horaires suivants sauf événements imprévus exclusivement entre Ilet Furcy et la Rivière st Louis :



Le matin :

- sens descendant départ à 6h30 d’Ilet Furcy

- sens montant départ de Rivière st Louis à 7h30.



Le soir :

- sens montant départ de Rivière st Louis à 16h.

- sens descendant départ à 18h d'Ilet Furcy.