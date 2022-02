A la Une . Cilaos : La case en tôle de Christian balayée par Batsirai, un appel à la solidarité lancé

Christian est un habitant de Cilaos qui vit dans des conditions déplorables. Pour consolider son abri de fortune qui a subi des dégâts au passage du cyclone, un ami appelle à la solidarité réunionnaise. Par SF - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 09:21





Des dégâts liés au cyclone



Il a passé le cyclone sur un matelas posé à même le sol, dans son abri en tôle de fortune, sans téléphone, sans eau ni électricité.



Pour venir en aide à son ami dans la détresse, Johan a lancé



“Christian a toujours été là, il m’a confié en avoir marre de cette situation. Il aimerait vivre mieux, plus en sécurité, tout simplement, et je voudrais juste l'aider à reconstruire son habitation”, indique Johan.



Les fonds récoltés serviront à l’achat de matériaux de construction et fournitures pour permettre d’améliorer le domicile de Christian et lui apporter un minimum de confort.



